Rus uzmanlar Dostoyevski’nin portresini konuşturdu

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Skolkovo İnovasyon Merkezi’nden uzmanlar sabit görselleri hareketli görsellere çevirebilen bir algoritma geliştirdi. Uzmanlar bu sayede Rus yazar Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin bir portresini konuşturdu.

Rus uzmanlar, Samsung'dan meslektaşları ile birlikte evrişimli sinir ağlarını baz alarak sabit portreleri hareketli görüntülere dönüştürebilen bir algoritma geliştirdi.

Российские разработчики представили алгоритм, который на основе всего нескольких кадров может «настраивать» мимику людей на изображениях и даже заставлять статичные портреты двигатьсяhttps://t.co/zVO3c5QMwk pic.twitter.com/4UaT0WPibd — N + 1 (@nplusodin) 22 Mayıs 2019

​Algoritmadan yararlanan uzmanlar, ünlü yazar, bilim insanı ve tarihsel kişiliklerin portrelerini hareketlendirdi. Bu sayede Rus yazar Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin bilinen bir portresi de ‘canlandı.’

Uzmanlar ayrıca Marilyn Monroe, Einstein, Mona Lisa ve İvan Kramskoy’un ‘Bir kadının portresi’ni konuşturdu.

Sistem bir videodaki bir veya birkaç tane kare üzerinden mimiği öğrenip bir başka görsele bu mimikli maskeyi yerleştirebiliyor. Videodan alınan kareler ne kadar fazla olursa oluşturulan hareketli maske de o kadar gerçekçi oluyor.