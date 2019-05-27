Rus askeri uçakları ABD üzerinde uçacak

Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda’nın Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov’a dayandırdığı haberine göre, Rus Tu-154M LK-1 uçağı 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ABD semaları üzerinde gözlem uçuşu yapacak. Ohio eyaletindeki Wright Patterson hava üssünden havalanacak uçak 4.9 bin irtifada uçuş gerçekleştirecek.

Rus denetçiler Estonya’da da 27-31 Mayıs tarihlerinde uçuş yapacak. Rus uçağı Tartu hava üssünden havalanacak.

Kanada, İngiltere ve Çekya ortak grubu ise Kanada’ya ait C-130 uçağı ile Rusya ve Belarus hava sahasında 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde denetim yapacak.

Rus Tu-154M LK-1 uçağı 17 Mayıs’ta ABD’nin Arkansas, Teksas, Luisiana ve Missouri eyaletleri sahasında uçmuştu.