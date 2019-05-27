Peskov: Ukraynalı denizcilerin kaderi, soruşturma ve mahkeme süreci sonunda belirlenmeli

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi tırmandıran, Kerç Boğazı'nda yaşanan olayla ilgili verdiği karara tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tutuklu Ukraynalı denizcilerin kaderinin soruşturma ve mahkeme süreciyle belirlenmesi gerektiğini söyledi.

© REUTERS / Pavel Rebrov Rusya: Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin Kerç Boğazı olayına bakma yetkisi yok

Vedomosti gazetesine konuşan Peskov, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nin (ITLOS) Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki gerilim sonrası gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakmasına ve üç Ukrayna gemisini iade etmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce birçok kez açıkladığı gibi Moskova'nın bu konudaki çizgisini devam ettireceğini, bunun değişmesinin söz konusu olmadığını kaydeden Peskov, "Sınır kanunu ihlaliyle ilgili soruşturma tamamlanmalı ve mahkeme süreci yapılmalı" dedi.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın Kerç Boğazı'ndaki gerilim sonrası gözaltına aldığı 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakması ve üç Ukrayna gemisini iade etmesi yönünde karar almıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, mahkemenin bu olay hakkında 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre hareket edemeyeceğini vurgulamıştı.

1'e karşı 19 oyla alınan kararda tek itirazı ortaya koyan Rus yargıç Roman Kolodkin, Moskova'nın tutumuna paralel bir tutum sergileyerek mahkemenin bu olaya bakma yetkisi olmadığını vurgulamıştı.