Rusya: Venezüellalı tarafların Oslo görüşmelerinde rol oynamaya hazırız

Venezüella hükümeti ile muhalefeti arasında Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen görüşmeler hakkında Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafı olarak, görüşmelerin taraflarının talep etmesi halinde bu diyaloğa gereken desteği sunmaya hazırız" dendi.
© Sputnik / Michael Voskresenskiy
Rusya'nın dostu Venezüella'ya dış askeri müdahale olasılığının önünü açan her türlü fikre karşı olduklarını vurgulayan Rus Dışişleri, tüm ülkelere Caracas'a herhangi bir ültimatom vermeden siyasi süreci destekleme çağrısı yaptı.
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