Rusya: Venezüellalı tarafların Oslo görüşmelerinde rol oynamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezüella hükümeti ile ABD destekli muhalefet arasında Oslo'da yapılan barış görüşmelerinde rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

© Sputnik / Michael Voskresenskiy Rusya, ABD yaptırımlarının etkisinin azaltılması için Venezüella ve Küba'ya yardım edecek

Venezüella hükümeti ile muhalefeti arasında Norveç'in başkenti Oslo'da gerçekleştirilen görüşmeler hakkında Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafı olarak, görüşmelerin taraflarının talep etmesi halinde bu diyaloğa gereken desteği sunmaya hazırız" dendi.

Rusya'nın dostu Venezüella'ya dış askeri müdahale olasılığının önünü açan her türlü fikre karşı olduklarını vurgulayan Rus Dışişleri, tüm ülkelere Caracas'a herhangi bir ültimatom vermeden siyasi süreci destekleme çağrısı yaptı.