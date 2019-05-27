Soyuz füzesine fırlatma işlemi sırasında yıldırım düştü

Rusya’nın Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden Glonass-M navigasyon uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldığı sırada Soyuz-2.16 uydusunun üzerine yıldırım düştü, ancak fırlatma işlemi normal biçimde gerçekleştirildi.

Plesetsk uzay üssü Başkanı Tümgeneral Nikolay Nesteçuk’un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Soyuz-2.16 uydusunun üzerine Glonass-M navigasyon uydusu ile birlikte uzaya fırlatıldığı sırada yıldırım düştü, ancak fırlatma işleminin normal şekilde sürdü.

Füze yıldırıma rağmen belirlenen saatte yörüngeye yerleşti.

'HER KOŞULDA ÇALIŞABİLİYORUZ'

Nesteçuk “Hava engel değil, biz her türlü hava koşulunda çalışabiliyoruz. Bu durum yıldırımın kozmik füze teçhizatımıza zarar vermediğini bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, füzenin fırlatıldığı anları Twitter’dan paylaştı.

Soyuz-2.1b bu yıl ilk kez Plesetsk uzay üssünden fırlatıldı, şimdiye kadar ise 37. kez uzaya gönderildi.