Rusya: AP seçimlerine müdahale etmedik, ilgilenmiyoruz

© AFP 2019 / Yann Coatsaliou Fransa'da AP seçimlerini kazanan aşırı sağcı Le Pen'den Macron'a seçim çağrısı

Batı’da, Rusya’nın Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarına müdahale etmiş olabileceği yönündeki haberleri değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Bölümü Direktörü Andrey Kelin, "Avrupa Parlamentosu’na seçimler bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Başlayan iddiaların aksine bu seçimlere karışmıyoruz, çünkü ilgimizi çekmiyor" dedi.

Sputnik’e konuşan Kelin, "Muhtemelen suçlamalar olacak, delilleri bulma çabaları olacak. Bu tamamen yanlış olur. Avrupa Parlamentosu kadrosu nasıl olursa olsun onunla çalışacağız" diye ekledi.

Avrupa Birliği'nin 21 üye ülkesi aşırı sağ ve popülizm söylemlerinin gölgesinde AP seçimleri için sandık başına gitmişti.

751 parlamenterin belirleneceği ve 400 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlere katılımda bu yıl artış gözlendi.

2014 yılında katılımın yüzde 42.6 oranında gerçekleştiği seçimlerde, bu oran 2019'da yüzde 51'e yükseldi.