Putin: Rusya sınırları turistler için elverişli, teröristlerden korunmuş olmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin sınırlarının sıradan insanların ziyareti için daha elverişli, ancak aynı zamanda terör ve diğer tehditlere karşı daha iyi korunmuş olması gerektiğini söyledi.

Rossiya 24 televizyonunun aktardığına göre, Sınır Muhafızları Günü çerçevesinde yaptığı tebrik konuşmasında Putin "Bugün sınır güvenlik hizmetleri için özel gereklilikler var. Rusya sınırı dünyanın en uzun sınırı ve bu sınır boylu boyunca güvenli bir şekilde korunmalı. Topraklarımıza sızmaya çalışan uluslararası teröristler, kaçakçılar ve suç örgütlerinin girişimlerine sert şekilde yanıt vermeli; uyuşturucu ticareti ve yasadışı göç kanallarını tespit edip ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Bu amaçlar doğrultusunda tüm potansiyelin kullanılması gerektiğini vurgulayan Putin, sınır güvenliğinin etkili biçimde sağlanması için sınır altyapısının geliştirilmesi ve yeni teçhizatların konuşlandırılması gerektiğini ifade etti.

Putin, yasalar doğrultusunda hareket eden sivillerin sınır geçişleri için daha elverişli bir altyapının kurulması, entegrasyon sürecinin geliştirilmesinin yanı sıra Avrupa’da ekonomik ve beşeri bağlantıların teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sınır Muhafızları Günü Rusya’da her yıl 28 Mayıs’ta kutlanıyor. Bolşevik hükümeti 28 Mayıs 1958’de resmen sınır güvenlik güçlerini kurmuştu.

'TÜRKİYE'DEN VATANDAŞLIK ALAN TERÖRİSTLER OLABİLİR'

Uluslararası teröristlerin topraklarına sızmasını önlemek için terörle mücadele alanında sınır ötesi operasyonlar düzenleyen Rusya, yurtiçinde de bu alanda tedbirler alıyor. Sözgelimi 2015 yılında Ankara ile yaşanan krizin ardından kaldırılan vize serbestisi, ilişkilerdeki kriz son bulmasına rağmen yeniden yürürlüğe sokulmadı. Rusya, Suriye’den önemli oranda göç alan Türkiye’ye sığınarak vatandaşlık alan göçmenler arasında teröristlerin bulunabileceği ve bu kişilerin vize serbestisinden yararlanarak kendi topraklarına sızabileceğinden endişe duyuyor.