Zaharova: BM görevlisi Krasnoşekov'un Kosova'da gözaltına alınması çirkin bir eylem

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Geçici Yönetim Misyonu görevlisi bir Rus vatandaşının Kosova tarafından gözaltına alınmasını 'çirkin bir eylem' ve provokasyon olarak niteledi. Krasnoşekov'un yaralı olduğu ifade edildi.

Zaharova, BM Kosova Geçici Yönetim Misyonu görevlisi Mihail Krasnoşekov'un Kosova özel kuvvetler birliği ROSU'nun bu sabah kuzeydeki Sırp belediyelerine düzenlediği operasyonda gözaltına alınması hakkında yazılı açıklama yaptı.

'KOSOVA ARNAVUT YÖNETİMİNİN YENİ PROVOKASYONU'

Krasnoşekov'un BM diplomatik dokunulmazlığına sahip olmasına rağmen gözaltına alındığına dikkat çeken Zaharova, 'çirkin bir eylem' olarak nitelediği bu gelişmeyi Kosova Arnavut yönetiminin yeni provokasyonu olarak gördüklerini vurguladı.

Zaharova, Rusya'nın Kosova'daki BM Misyonu'ndan Krasnoşekov'un durumu hakkında kapsamlı bilgi sunmasını ve Rus diplomatın derhal serbest kalması için azami çabayı göstermesini talep ettiğini sözlerine ekledi.

© AA / Miloš Miškov Vucic: Kosova üzerinde kontrolü kaybettiğimizi kabullenmeliyiz

Rusya'nın Sırbistan Büyükelçiliği de, ROSU'nun Kosova'nın kuzeyindeki Sırp bölgelerde düzenlediği operasyonu kınayarak Krasnoşekov'un derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Bu arada Kosova Devlet Başkanı Haşim Taçi, Krasnoşekov'un Kosova güvenlik güçlerini engellemeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.

Indeksonline haber sitesinin olay yerinden aktardığına göre Krasnoşekov, yaralanarak Mitrovitsa kentindeki hastaneye kaldırıldı.

BM Misyonu yetkililerinin Krasnoşkov'u ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.