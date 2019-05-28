Rusya: Kosovalılar AB ve ABD müsamaha gösterdiği için meydan okurcasına davranıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kosovalıların Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin müsamaha göstermesi nedeniyle meydan okurcasına davrandıkları belirtildi. Sırp vatandaşların gözaltına alınmasıysa Priştine’nin provokasyonu olarak değerlendirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kosova özel kuvvetler birliği ROSU'nun bu sabah Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgedeki 4 kentte düzenlediği operasyonla organize suçlara karıştıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu son verilere göre 23 Sırp vatandaşını gözaltına almasıyla tırmanan gerilim ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “Kosovalı liderler tüm provokasyonların yanlarına kar kalmasına artık alıştı” ifadelerine yer verildi.

Batı’nın katılımı ve desteği ile Belgrad ve Priştine arasında sağlanan diyalog sırasında uzun namlulu silahlarla donatılmış Kosova özel kuvvetlerinin Sırp nüfusunun bulunduğu kuzey bölgeye girmeyeceğinin üzerinde anlaşıldığı hatırlatılan açıklamada, “Buna rağmen son yıllar boyunca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) bölgedeki barış ve güvenliği sağlamaları için yetki vermiş olduğu Kosova uluslararası güçlerin, tamamen görmezden gelmesiyle bu tür olaylar yeniden ve yeniden tekrar ediyor” dendi.

‘TIRMANAN GERİLİMİ PRİŞTİNE’NİN PROVOKASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ’

Moskova’nın Kosova’nın kuzeyinde bazı Kosovalı Sırpların gözaltına alınmasıyla tırmanan gerilimi Priştine’nin bir provokasyonu olarak değerlendirdiğini kaydeden bakanlık, “28 Mayıs sabahı Kosova özel kuvvetlerinin Sırp nüfusunun yaşadığı kuzey bölgeye girerek, son bilgilere göre 23 yerli Sırp vatandaşını gözaltına almasını, Priştine’nin Arnavut olmayan nüfusun gözünü korkutmaya ve uzaklaşmaya zorlamaya, bu bölgelerin kontrolünü güçle ele geçirmeye yönelik sıradaki provokasyonu olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ROSU, bu sabah Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgedeki 4 kentte düzenlediği operasyonda organize suçlara karıştıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 23 Sırp vatandaşını gözaltına aldı.

© AA / Miloš Miškov Vucic: Kosova üzerinde kontrolü kaybettiğimizi kabullenmeliyiz

Yapılan operasyon bölge halkı tarafından protesto edildi, yolda barikatlar kurulmaya başlandı. Yaşanan gelişmeler üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan ordusunu ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel kuvvetleri teyakkuza geçirdi.

KOSOVA 11 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIK İLAN ETMİŞTİ

17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.