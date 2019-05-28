Taliban, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı toplantısı için Moskova’da

Taliban hareketinden bir heyetin, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıya katılmak üzere Moskova’ya geldiği bildirildi.

© Sputnik / T.AZIM Taliban ile Afgan siyasiler arasındaki Moskova konferansı sona erdi

Rus basınında yer alan açıklamada, Rusya’da yasaklı örgütler listesinde yer alan Taliban hareketinden bir heyetin, Rusya-Afganistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıya katılmak üzere Moskova’da olduğu kaydedildi.

Örgütün iki numaralı ismi olarak bilinen Taliban’ın Katar’daki siyasi ofisi başkanı Molla Abdulgani Baradar’ın heyete başkanlık ettiği ifade edildi.

Etkinliğe ayrıca eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Muhammed Latif Bahand’ın da katıldığı öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Rus basınına yaptığı açıklamada toplantıda ülkedeki barışı tesis etme yollarının ele alınacağını belirtti.

AFGAN BÜYÜKELÇİ: HERKES KATILMA HAKKINA SAHİP

Taliban’ın Katar’daki siyasi ofisi başkanı Molla Abdulgani Baradar’ın Moskova’ya gelişini basın mensuplarına yorumlayan Afganistan’ın Rusya Büyükelçisi Muhammed Latif Bahand, ülkedeki her hareketin böyle bir hakka sahip olduğunu ve Kabil’in tüm Afgan örgütlerini ‘takip etmediğini’ belirtti.

Afgan Büyükelçi, “Molla Baradar, Taliban hareketinin liderlerinden biri, her hareketin istediği yere katılmaya hakkı var. Afganistan tüm hareketleri takip edecek değil, bu özgür bir ülke” ifadelerini kullandı.