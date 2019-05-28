Rusya’da yangın 9 yaşındaki çocuğu salıncaktan vazgeçiremedi

Noyabrsk’ta küçük bir kalabalık iki katlı bir binada çıkan yangını korku ile izlerken, o sırada yakındaki bir parkta oynayan 9 yaşındaki Dima önceliğini salıncağa verdi.
© REUTERS / STRINGER
Herkes yangından kaçarken salıncaktan inmeyen Dima'nın görüntüleri internette çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.
Dima’nın yakınlarından biri yerel basına yaptığı açıklamada onun sadece sallanmak istediğini, yanan binanın onu durduramadığını belirtti.
Yetkililer de çocuğun alevlerden zarar görmeyecek bir uzaklıkta olduğunu kaydetti.
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