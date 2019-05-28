Rusya’da yangın 9 yaşındaki çocuğu salıncaktan vazgeçiremedi

Rusya’nın Yamal-Nenetsk bölgesindeki Noyabrsk kentinde 9 yaşındaki bir çocuk arkasında yanan iki katlı binaya aldırmadan salıncakta sallanmaya devam etti. Küçük çocuğun internete yansıyan görüntüler viral oldu.

© REUTERS / STRINGER Moskova’da yanan uçağın kahraman kabin memurunun kız arkadaşına son mesajı ortaya çıktı

Noyabrsk’ta küçük bir kalabalık iki katlı bir binada çıkan yangını korku ile izlerken, o sırada yakındaki bir parkta oynayan 9 yaşındaki Dima önceliğini salıncağa verdi.

Herkes yangından kaçarken salıncaktan inmeyen Dima'nın görüntüleri internette çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Dima’nın yakınlarından biri yerel basına yaptığı açıklamada onun sadece sallanmak istediğini, yanan binanın onu durduramadığını belirtti.

Yetkililer de çocuğun alevlerden zarar görmeyecek bir uzaklıkta olduğunu kaydetti.