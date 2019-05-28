Rus Dışişleri: İdlib ikinci Rakka olmayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova’nın Suriye’nin İdlib bölgesini istikrara kavuşturmak için çaba gösterdiğini ve İdlib’in ikinci Rakka olmayacağının garantisini verebileceğini belirtti.

Gazetecilere konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Verşinin, Moskova’nın İdlib’in istikrara kavuşması için çaba gösterdiğini ve İdlib’in ikinci Rakka’ya dönüşmeyeceğinin garantisini verebileceğini kaydetti.

Verşinin, “Teröristlerin başındaki liderlerin gerilimi tırmandırmak için, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullanıyormuş gibi gösterilmeye çalışıldığı mizansenleri kullanmaları özellikle endişe verici bir durum” diye konuştu.

İdlib’de faaliyette olan Heyet Tahrir Şam (El Nusra) örgütünün içinde kimyasal saldırı mizansenlerinin yapılması amacıyla ‘kimyasal kanat’ adı altında yeni bir yapının kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya’nın, İdlib’in ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kapsamlı harekât düzenlediği Rakka gibi olmayacağının garantisini verebileceğini söyleyen Verşinin, şöyle konuştu:

“İdlib’in ikinci Rakka’ya dönüşmeyeceğini, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon üyelerinin yerle bir edene kadar bombaladığı ölü şehir olmayacağını sizlere söyleyebilirim”.