Arktik'te bir ilk yaşanacak: Rusya bölgeye turistik tren gönderiyor

Son yıllarda Arktik'e verdiği önemi artıran ve bölgede hem askeri hem de ekonomik faaliyetlerini sıklaştıran Rusya, Arktik için bu kez turistik bir adım atmaya hazırlanıyor.

Rusya Uzak Doğu Yatırım ve İhracat Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre 5 Haziran'da Arktik'e ilk kez bir turistik tren seyahat edecek.

90'dan fazla turist taşıyacak olan tren, St. Petersburg'dan yola çıkarak Arktik'e ve Norveç'e ilerleyecek. Yolculuk 11 gün sürecek.

Tren Rusya'nın Petrozavodsk, Kem, Murmansk, Nikel ile Norveç'in Kirkenes ve Oslo kentlerine uğrayacak.