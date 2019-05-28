Rusya: ABD, Bahreyn’deki çalıştay üzerinden Filistin için kendi çözümünü dayatmak istiyor

© AFP 2019 / MARWAN NAAMANI ABD ve Bahreyn, 'Yüzyılın Anlaşması' için ortak ekonomik çalıştay düzenleyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Washington’un 25-26 Haziran günleri Bahreyn’in başkenti Manama’da organize etme niyetinde olduğu “Refah için Barış” başlıklı ekonomi çalıştayında, ‘yüzyılın anlaşması’ adı verilen planın ekonomik kısmının seslendirilebileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Görünüşe göre ABD, Filistin ve komşu ülkelerde yaşayan Filistinlilerin hayatını sözde iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli yatırım projelerinin uygulanması için bağışlar dahil büyük finansal kaynakları seferber etmeyi planlıyor. Bu, ABD’nin bölgesel gündemin önceliklerini değiştirme ve Filistin-İsrail çözümüne ‘alternatif vizyon’ dayatma girişimidir. İki halk için iki devleti oluşturma ilkesini aşındırarak kapsamlı politik çözüm yerine ekonomik ‘bonuslar’ paketini koyma yönündeki inatçı heves endişe verici”.

Bakanlık, “mevcut karmaşık aşamada, fırsatçı nitelik taşıyan tek taraflı ‘anlaşmaların’ dayatılmasına değil, doğrudan ve sürdürülebilir Filistin-İsrail görüşmelerini başlatmak için gerçek kolektif çabalara hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu” hatırlattı.

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

© REUTERS / Mohammed Salem İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.