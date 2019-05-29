Kremlin'den S-400 açıklaması: Teslimatın gecikmesi söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'ye S-400 bataryalarının teslimatının gecikebileceği tartışmalarının sorulması üzerine, "Hayır bir gecikme söz konusu değil, her şey yolunda" dedi.

"Teslimat ilk başta planlanan zamandan önce yapılıyor, Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor" diye ekleyen Peskov şu vurguyu yaptı: "Teslimatın günü ya da ayı gibi ince ayrımlara gelirsek, bunun gibi sorulara cevap vermek Kremlin'in işi değil."

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