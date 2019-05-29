5 yıl IŞİD saflarında savaşan Rusya vatandaşı, Belçika tarafından Moskova'ya iade edildi

2014 yılından beri Suriye'de IŞİD saflarında savaşan Rusya vatandaşı bir militanın Belçika'dan Moskova'ya iade edildiği belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamaya göre FSB; Rusya Başsavcılığı, Federal Ceza İnfaz Kurumu ve Interpol ile işbirliği yaparak hakkında uluslararası arama kararı bulunan Rusya vatandaşı İmampaşa Ahmadov'un Belçika tarafından iade edilmesini sağladı.

FSB'nin verilerine göre Ahmadov, 2014 yılında Türkiye üzerine Suriye'ye geçerek IŞİD saflarına katıldı ve Suriye hükümet güçlerine karşı savaştı.

Haziran 2018'de Ahmadov, Rus tarafının yardımıyla Brüksel'de yakalanarak tutuklandı.

Daha sonra Ahmadov, Rus kolluk kuvvetleriyle yürütülen koordineli çalışma sonucunda Rusya'ya iade edildi.

Cezaevine koyulan Ahmadov, Rus makamları tarafından sorguya tabi tutulacak.