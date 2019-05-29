Rusya'da annelik sermayesinden sonra babalık sermayesi gündemde

Rusya'da çocuk sahibi aileleri desteklemek için 'annelik sermayesi'ne benzer 'babalık sermayesi' adlı bir federal program kurulması için öneri sunuldu.

1 Ocak 2007'den beri ikinci çocuğun doğumuyla maddi yardım sunulmasını öngören 'annelik sermayesi' programının uygulandığı Rusya'da bu kez 'babalık sermayesi' için girişimler yapılıyor.

Rusya Halk Odası Aile, Anne ve Çocuk Destek Komitesi tarafından sunulan öneriye göre üçüncü çocuğun doğumuyla birlikte aileye ek maddi yardım sunulması planlanıyor. Yardımdan istifade edebilmek için tüm çocukların aynı ailede doğup büyümesi ve ebeveynlerin resmen evli olması koşullarının aranması öngörülüyor.

Uygulamanın öncelikle Uzak Doğu, Kaliningrad, Sivastopol ve Kırım'da hayata geçirilebileceği belirtiliyor.

Rusya'da iki çocuk sahibi aileler, 2017 yılındaki ödenek artışından beri 'annelik sermayesi' programından bir kereye mahsus olmak üzere 453 bin ruble (yaklaşık 7 bin dolar) alıyor.