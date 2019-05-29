Su-57, seri üretime hazır: Güçlü hava yumruğu

© Sputnik / Alexey Kudenko Rus Su-57 gibi boyanan F-16’ının uçuşu görüntülendi

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçkov, Komsomolsk-on-Amur Uçak Fabrikası’nın (KnAAZ) beşinci nesil savaş uçağı Su-57’inin seri üretimine hazır olduğunu açıkladı.

İlk uçağın bu yılın sonuna kadar üretileceğini belirten Krivoruçko, “Söz konusu seri araçtır. Bugün uçağın ve fabrikanın seri üretime hazır olma durumuna baktık. Gördüklerimizden tamamen memnunuz ve tüm planların yerine getirileceğini umuyoruz” diye konuştu.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne bağlı 3 hava alayının 2028 yılına kadar tamamen Su-57 savaş uçaklarından oluşması gerektiğini belirterek en kısa zamanda 76 adet Su-57 uçağının ordu envanterine teslim edilmesiyle ilgili anlaşmanın imzalanacağı umudunu dile getirmişti.

'HALİHAZIRDA BÖYLE BİR UÇAK YOK'

Komsomolskaya Pravda gazetesinin askeri uzmanı, Emekli Albay Viktor Baranets, Sputnik radyosuna açıklamasında, Su-57’nin Rus Hava Uzay Kuvvetleri için ciddi bir kazanım olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

© Sputnik / Алексей Дружинин Putin: 76 adet Su-57 uçağının teslimat kontratının en yakın zamanda imzalanacağını umuyorum

"Çünkü halihazırda böyle taktik ve teknik özelliklere sahip başka uçak yok. Bu, uçağın sahip olduğu silah sayısını da, modern elektronik donanımı da, uçağın hedefleri, düşman onu fark etmeden çok önce tespit etme yeteneği de ilgilendiriyor. Uçak çok ciddi ve en yeni navigasyon sistemine ve oldukça güçlü motora sahip. Mütevazı olursak Su-57, yurt dışındaki benzer sınıftaki araçlar için çok layık rakip. Rusya çok güçlü hava yumruğuna sahip olacak. Başta ABD olmak üzere rakiplerimiz, Rus ordusunun böyle hava gücüne sahip olmasından hiç memnun olmayacak."