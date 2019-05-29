Rusya Dışişleri, Litvanya’nın Sputnik muhabirini sınır dışı etmesini kınadı

Sputnik Litvanya şef editörü Marat Kasem’in sınır dışı edilmesini ‘çirkin eylem’ olarak nitelendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin, kendini Avrupa demokrasisine örnek olarak konumlandırmaya çalışan Litvanya’daki ifade özgürlüğünün gerçek değerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Bakanlık, Litvanya yönetiminden ‘kendine gelmeyi’ talep etti.