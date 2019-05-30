Rus elçi Antonov: ABD'nin Rusya'ya yönelttiği CTBT ihlal suçlamalarını kesinlikle reddediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı (DIA) Başkanı Korgeneral Robert P. Ashley Jr.'un açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Antonov, "Bu suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. ABD'nin şikayetlerini dile getirme yöntemi şaşkınlık verici. Bunları istişareler sırasında dile getirmeyip basın üzerinden paylaşıyorlar" dedi.

Söz konusu suçlamaları 'Rusya'yı olduğu kadar silah kontrol rejimini ve tüm stratejik güvenlik mimarisini de hedef alan iyi planlanmış ve yönetilmiş bir saldırı' olarak niteleyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya, CTBT'yi onaylayan ülkeler arasında yer alıyor ve biz her zaman ABD'ye antlaşmaya dahil olma çağrısı yaptık. Ancak duyduklarımız bizde iyimserlik oluşturmuyor, zira ABD antlaşmaya katılmayı planlamıyor."

'SIRA DIŞI BİR ŞEY GÖZLEMLEDİK'

Korgeneral Robert P. Ashley Jr., Rusya'nın antlaşmaya uymadığını düşündüklerini belirtmişti.

© Flickr / manhhai Rusya sınırlarında, ABD nükleer bombardıman uçağı görüldü

Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması Örgütü (CTBTO), ABD’nin, Rusya’nın nükleer deneme yaptığı iddiasıyla ilgili, "Sıra dışı bir şey gözlemlemedik" açıklamasını yapmıştı.

Rusya son nükleer denemesini, Sovyetler Birliği döneminde 24 Ekim 1990 tarihinde gerçekleştirmişti.

1996 yılında Birleşmiş Milletler, nükleer denemeleri tamamen yasaklayan anlaşmayı kabul etmişti. Anlaşma, 180 ülke tarafından imzalanmasına rağmen başta ABD olmak üzere birkaç ülke halen bu anlaşmayı onaylamadı.