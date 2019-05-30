Rus Dışişleri: Suriye Anayasa Komitesi kurma sürecinde üzerinde mutabakat sağlanmayan 6 kişi kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda yaptığı kapalı oturumun ardından BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verşinin, Suriye Anayasa Komitesi koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Açıkçası, ben iyimserim. Suriyelilerin kendi kaderlerini kendileri tayin edebilmeleri için bu önemli organı bir an evvel faal hale getirmeliyiz" diyen Verşinin, üzerinde mutabakat sağlanmayan altı sivil toplum temsilcisi kaldığını kaydetti.

Verşinin, "Altı kişi kaldı. Mutabakat süreci, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye hükümeti ve muhalefetinin yakın koordinasyonu ve işbirliği içinde, Astana formatının garantörleri sıfatıyla Rusya, Türkiye ve İran'ın çok aktif katılımıyla yürütülüyor. Söz konusu altı kişinin, herhangi bir siyasi kampa ait olmaması ve tüm Suriyeliler, doğal olarak hükümet ve muhalefet tarafından kabul edilebilir olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'PEDERSEN'İN RAPORUNA OLUMLU BAKIYORUZ'

Bu arada Verşinin, oturum sırasında Pedersen tarafından sunulan Suriye raporunu ve Pedersen'in Suriyeli taraflarla yaptığı görüşmeleri olumlu karşıladıklarını söyledi.

Pedersen'in anayasa komitesi kurulması için yapılan çalışmalar ve Suriyeli taraflarla yaptığı görüşmeler hakkında çok kapsamlı, güzel ve tarafsız bir rapor sunduğunu kaydeden Verşinin, bu çabaların desteklenmesi konusunda ortak görüş ortaya çıktığının altını çizdi.