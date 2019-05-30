Putin, dünyanın efendisinin kim olacağını anlattı

Modern dünyada yapay zekanın önemine işaret eden Putin, “Yapay zeka mekanizmaları, büyük miktarda bilginin analizine dayanarak gerçek zamanlı olarak doğru çözümler üretme fırsatını sağlıyor, bu da kalite ve performansta muazzam avantajlar sağlıyor” dedi.
Rus lider, “Eğer yapay zeka alanında tekel olmayı başaracak biri çıkarsa, bunun sonucu açık, dünyanın efendisi olacak” diye konuştu.
Başta yapay zeka olmak üzere teknolojik liderlik için verilen mücadelenin küresel rekabet alanına dönüştüğünü dile getiren Putin, yapay zekanın gelişiminin tüm insanlığın geleceğini belirleyeceğini kaydetti.
Birçok ülkenin aktif olarak yapay zeka geliştirdiğini ve Rusya’nın geri kalmaması gerektiğini belirten Putin, “Biz elbette yapay zeka alanında teknolojik egemenliği sağlamalıyız. Bu, işletmelerimiz ve ekonomimiz yaşayabilirliği, Rusya vatandaşlarının yaşam kalitesi, ülkemizin güvenliği ve kendini savunma yeteneğinin en önemli şartı. Söz konusu sadece yüksek uzmanlık gerektiren alanlar için algoritmaların geliştirilmesi değil, her bir alanda maksimum etki yaratacak üniversal çözümlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
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