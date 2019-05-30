Peskov: Mueller konusuna yeteri kadar ilgi gösterdiğimizi düşünüyorum

Basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yorum yapmaktan kaçınarak, "Mueller konusuna ve çalışmasının sonuçlarına yeterikadar ilgi gösterdiğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Peskov, 2020 yılındaki seçimler için yürütülecek kampanyada Rusofobik histerinin ana konu olmayacağını umduklarını belirtti.

© AP Photo / J. Scott Applewhite ABD'de Savcı Mueller, Rusya soruşturmasını kapattığını ve istifa ettiğini açıkladı

Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine, siber saldırıyla müdahale etmek amacıyla organize girişimlerde bulunduğunu iddia eden Mueller, Hillary Clinton'ın seçim kampanya ekibinin kullandığı bazı bilgisayarların hacklendiğini ve daha sonra bu bilgilerin siyasi bir amaçla kullanılmak istendiğini öne sürmüştü.

Mueller, "Rusya bizim seçimlerimize müdahale etmeye çalıştı ve bu durum tüm Amerikalıları endişelendirmelidir" diye konuşmuştu.

ABD'de seçim kampanyası Şubat 2020'de başlayacak. Seçimler, 3 Kasım 2020'de yapılacak.