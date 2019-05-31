Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Suriye ile Rusya'nın İdlib operasyonunu değerlendirdi

Suriye'nin kritik kentlerinden İdlib'te tansiyon gitgide yükselirken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Suriye'nin Rusya'nın hava desteği ile yürüttüğü operasyona ilişkin CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı.
Yerhov, beyaz fosfor kullanıldığı iddialarını da değerlendirdi ve İdlib muhtırasının geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
#İdlib'de ne oluyor? #Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksei #Erkhov @cnnturk 'e konuştu. #Suriye @senaalkan— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 31, 2019
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