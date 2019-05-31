Kremlin yine izah etti: S-400 anlaşması geçerli, Türk yetkililer defalarca söyledi

Kremlin'in söz konusu açıklaması, Türkiye Dışişleri'nden yapılan benzer bir demeci izliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy da "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.
Bu açıklamalar, S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için ABD'nin Türkiye'ye yaptığı baskıların farklı şekillerde devam ettiği bir döneme denk geliyor.
Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.
TÜRKİYE S-400 ALAN İLK NATO ÜLKESİ OLACAK
Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yöneticileri, Türkiye'ye S-400 bataryalarının ilk sevkiyatının temmuzda başlayacağını söylemişti.
Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
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