Kremlin yine izah etti: S-400 anlaşması geçerli, Türk yetkililer defalarca söyledi

Kremlin, Türkiye'ye S-400 savunma sistemi sevkiyatının 'ertelendiği ya da anlaşmanın yürürlükte olduğunun söylenemeyeceği' yönündeki haberleri bir defa daha yalanladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, anlaşmanın rafa kaldırılmadığını Türk yetkililerin pek çok defa söylediğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ertelenmekte olduğu haberlerinin doğru olup olmadığı ve anlaşmanın hâlâ geçerli olup olmadığı şeklindeki soru karşısında şunları söyledi: "(Anlaşma) tabii ki geçerli. Söz konusu anlaşma, Türk meslektaşlarımız tarafından hem en üst düzeyde hem de başka seviyelerde defalarca doğrulandı. Anlaşma gerçekleştirilme aşamasında."

Kremlin'in söz konusu açıklaması, Türkiye Dışişleri'nden yapılan benzer bir demeci izliyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy da "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklamalar, S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için ABD'nin Türkiye'ye yaptığı baskıların farklı şekillerde devam ettiği bir döneme denk geliyor.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

TÜRKİYE S-400 ALAN İLK NATO ÜLKESİ OLACAK

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yöneticileri, Türkiye'ye S-400 bataryalarının ilk sevkiyatının temmuzda başlayacağını söylemişti.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.