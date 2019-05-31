Rusya: Yılbaşından beri Türk tarım ürünü sevkiyatlarında 70’den fazla kez tarım zararlısı bulundu

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamaya göre bu rakamlar, Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev ve Türk mevkidaşı Bekir Pakdemirli arasında gerçekleşen görüşmede dile getirildi.

Açıklamada, “Rosselhoznadzor’un Türkiye’den getirilen tarım ürünlerinde Rusya’nın yasakladığı tarım zararlısı tespit etme vakalarının devam ettiği Türk tarafına iletildi” dendi.

Görüşmede, Türk tarafının Rusya’ya gönderilen tarım ürünlerinin güvenliğine yönelik denetimi artıracağı konusunda mutabakata varıldı.

2018 yılında ise bu sayı bin 500’ü geçmişti.