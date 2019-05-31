Rus uzman, S-400 çalışma grubu kurulmasını değerlendirdi: ABD geri vites yapmaya başladı

Rusya Askeri Savunma Kurulu Uzman Konseyi üyesi Viktor Murahovskiy, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin S-400 Komisyonu önerisine olumlu baktığı haberini değerlendirdi.

Murahovskiy, “Görünüşe bakılırsa ABD geri vites yapmaya başladı ve şimdi, kendilerinin yarattığı bu zor durumda imajlarını korumaya çalışıyorlar. Şimdi komisyon, S-400’ün Türk ordusunun elindeki F-35 için hiçbir tehdit oluşturmadığı konusunda bir belge çizecek. Sanırım bununla her şey yatışacak” dedi.

S-400’ün Türkiye’de F-35 ile ilgili bilgi toplayacağı yönündeki endişelerin 'uydurma' olduğunu kaydeden uzman, “Bu argüman kafadan sallama. F-35, ABD ve İsrail tarafından Suriye hava sahasında defalarca kullanıldı, ki burada S-400 ve kendi radarlarına sahip savaş uçaklarımız var. Elbette Amerikan uçaklarla ilgili bilgi toplandı bile. Bu bilginin toplanmaması için F-35’in asla havalanmaması gerekiyor” yorumunda bulundu.