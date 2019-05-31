Moskova, Türkiye Festivali’ne ev sahipliği yapacak

Moskova sakinleri ve misafirleri üst üste üçüncü yıldır şark masalının muhteşem atmosferine dalma fırsatını yakalayacak. Krasnaya Presnya parkının dev alanı 3 günlüğüne, ülkenin en önemli yapılarının sergileneceği, en cezbedici turistik yerlerin, efsanevi geleneklerin, mesleklerin ve sanatların tanıtılacağı minyatür Türkiye’ye dönüşecek.

© Fotoğraf : Türkiye Festivali Türkiye Festivali

Her bir konuk zevkine göre bir şeyler bulacak: Türk mutfağını tadabilecek, ünlü sanatçıları dinleyebilecek, Zanaat Köyü’nü ziyaret edebilecek, balon sepetinde fotoğraf çektirebilecek, yağlı güreş yarışmasını izleyebilecek, popüler masa oyunlarını oynayabilecek, Kapalıçarşı’dan orijinal ürünler ve hediyelikler alabilecek ve Türkiye’ye 100 hediye turundan birini kazanabilecek.

Yoğun program, festival konuklarına tamamen Türkiye’nin yaşamı ve kültürüne dalma fırsatını verecek. İsteyen herkese Ebru ve takı sanatı öğretilecek. Zanaat Köyü’nde cam, çömlek ve deri ustaları hünerlerini sergileyecek.

Parkın geniş bir alanı Türk mutfağına ayrılacak. Lokantalar geleneksel yemekler sunacak. Elbette milli tatlılar ve içecekler eksik olmayacak. Misafirler döner kebap yedikten ve Türk çayı ya da Türk kahvesi içtikten sonra kahve falı baktırabilecek.

Parkın merkezinde de Kapalıçarşı yer alacak. Burada Türk tatlılar, el yapımı seramikler, orijinal kaplar, kaliteli tekstil ürünleri, baharatlar ve hediyelikler satın alınabilecek.

Festivalin misafirlerine İstanbul, Antalya, Alanya, Kemer, Kapadokya, Isparta, Burdur ve Belek gibi Türkiye’nin turistik yerleri gezdirilecek. Burada isteyen herkes Türkiye tatiliyle ilgili ayrıntılı bilgi alabilecek ve cazip fiyattan otel rezervasyonu yapabilecek.

Festivalin ana sahnesinde aralıksız olarak konserler ve şovlar düzenlenecek. Sahneye Türkiye’nin meşhur sanatçıları ve ekipleri, Türkiye’nin simgesi haline gelen Mehter Takımı ve Rus pop müziği temsilcileri çıkacak.

Konuklarına muhteşem ve zengin bir hafta sonu geçirecek Festival, Moskova dışına çıkmadan Türkiye’yi ziyaret etme fırsatını verecek.