TÜRSAB: Türkiye’ye gelen Rus turistlerin sayısı bu yıl 6 milyonu geçecek

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya RİA Novosti haber ajansuna demecinde, “Rusya, Türkiye için önemli bir pazar. Zira bize en çok turist getiren ülke Rusya” dedi.

“2018’de Türkiye’de tatil yapan Rusların sayısı yüzde 26 artarak 5.964.613 oldu. 2019’un ilk üç ayındaysa Rusya’dan gelen misafirlerimizin sayısı yüzde 37’den fazla artarak 400.000’e yaklaştı” diye devam eden Bağlıkaya, “Bu trendin devam etmesini ve yıl sonuna kadar Rusya’dan gelen turistlerin sayısının 6 milyonu geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bağlıkaya, Rus turistlerin geçen sene yurtdışında en çok para harcayan grup olduğunu söyledi ve bu harcamaların 36.8 milyar doları bulduğunu da sözlerine ekledi.