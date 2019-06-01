Rusya’da havaalanlarına yeni isimler geliyor: Puşkin, Çehov, Ayvazovski

Rusya’nın başkentindeki Şeremetveyo havaalanı kararnameyle ismini meşhur Rus şair Aleksandr Puşkin’den alacak. Modern Rus dilinin kurucusu olarak kabul edilen Puşkin, bir bakıma dönemi anlatan bir ansiklopedi olarak da görülen şiir-romanı Yevgeniy Onegin gibi eserleriyle tanınıyor.
Ülkenin en doğusunda yer alan yerleşim yerlerinden biri olan Yujno-Sahalinsk şehrindeki havaalanının ismiyse Anton Çehov olacak. Bunun sebebi, Rus öykü ve oyun yazarı Çehov’un Çarlık döneminde sürgün yeri olan Sahalin Adası’na gönderilenlerin durumunu kayıtlara geçirmek için buraya bir seyahat gerçekleştirmiş olması. Nitekim Çehov bu seyahatinde aldığı notları Sahalin Adası isimli kitabında bir araya getirmiş, dönemin zorlu koşullarına ilişkin benzeri olmayan bir kaydı da böylece ortaya koymuştu.
İsimleri havaalanlarına verilerek sonsuz hale getirilecek diğer meşhur Rus sanatçı, bilim insanı, ressam ve imparatorlardan bazıları şöyle:
- Kaliningrad’daki havalimanı ismini, burasını 1758’de ele geçiren İmparatoriçe Elizavet Petrovna’dan alacak.
- İsmini Rus imparatorlardan alan bir diğer havalimanı ise Murmansk kentindeki. Buradaki havalimanına son Çar 2. Nikolay’in ismi verilecek.
- Ünlü uzay bilimcisi Konstantin Tsiolkovkiy’in ismi yaşamını yitirdiği Kaluga’daki havalimanına verilirken, uzaya çıkan ilk insan olan kozmonot Yuriy Gagarin’in bunu yapabilmesine imkan veren uzay aracı tasarımcısı Sergey Korolyov’un adı ise bir süre çalıştığı Samara’daki havaalanına verilecek.
- Kırım Cumhuriyeti’nin başkenti olan Simferopol’deki havalimanına ise ünlü Rus ressam İvan Ayvazovski’nin ismi verilecek. Deniz resimleriyle bilinen ve Türkiye’de de iyi tanınan ressam Ayvazovski 1817’de Kırım’da doğmuştu.
- 2017’de beynindeki tümör yüzünden 55 yaşında yaşamını yitiren Rus opera sanatçısı Dmitriy Hvorostovkiy’in ismi ise doğum yeri olan Krasnoyarsk kentindeki havaalanına verilecek.
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