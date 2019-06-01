Rusya’da havaalanlarına yeni isimler geliyor: Puşkin, Çehov, Ayvazovski

Rusya’da geçen sonbaharda yapılan halk oylaması sonucu havalimanları için belirlenen yeni isimler, Devlet Başkanı Vladimir Putin’im söz konusu kararnameyi imzalasıyla kesinleşti.

Rusya’nın başkentindeki Şeremetveyo havaalanı kararnameyle ismini meşhur Rus şair Aleksandr Puşkin’den alacak. Modern Rus dilinin kurucusu olarak kabul edilen Puşkin, bir bakıma dönemi anlatan bir ansiklopedi olarak da görülen şiir-romanı Yevgeniy Onegin gibi eserleriyle tanınıyor.

Ülkenin en doğusunda yer alan yerleşim yerlerinden biri olan Yujno-Sahalinsk şehrindeki havaalanının ismiyse Anton Çehov olacak. Bunun sebebi, Rus öykü ve oyun yazarı Çehov’un Çarlık döneminde sürgün yeri olan Sahalin Adası’na gönderilenlerin durumunu kayıtlara geçirmek için buraya bir seyahat gerçekleştirmiş olması. Nitekim Çehov bu seyahatinde aldığı notları Sahalin Adası isimli kitabında bir araya getirmiş, dönemin zorlu koşullarına ilişkin benzeri olmayan bir kaydı da böylece ortaya koymuştu.

İsimleri havaalanlarına verilerek sonsuz hale getirilecek diğer meşhur Rus sanatçı, bilim insanı, ressam ve imparatorlardan bazıları şöyle: