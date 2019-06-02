Kremlin Putin ve Zelenskiy arasındaki ilk görüşme için gerekli koşulları açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi için öncelikle Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmeye hazır olduğunu teyit etmesi, ayrıca ‘tek taraflı bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin temsilcileri ile doğrudan görüşmeyi kabul etmesi’ gerektiğini belirtti.

Rus Vedomosti gazetesinin sözlerini aktardığı Peskov, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı ‘Normandiya Dörtlüsü' liderlerinin arasında yeni bir görüşmenin hazırlıklarının yapılmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Ukrayna’nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in de katılacağı bu formattaki görüşmenin yapılması için öncelikle Kiev’in Minsk anlaşmalarını yerine getirmeye hazır olduğunu teyit etmesi, ayrıca ‘tek taraflı bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin temsilcileri ile doğrudan görüşmeyi kabul etmesi’ gerektiğini kaydetti.

Peskov, Ukrayna’daki başkanlık seçimlerinin ardından Normandiya formatındaki diyaloğun yeniden başlatılmasının gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov daha önce Normandiya formatındaki zirvenin Ukrayna’daki yeni siyasi ekibin ortaya koyacağı dünya görüşü ortamında gerçekleşmesi gerektiğini açıklamıştı.

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı ‘Normandiya Dörtlüsü' Donbass’taki durumun çözümüne yönelik müzakere süreci ile ilgileniyor.