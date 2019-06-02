Rus eğitim denetim kurumuna siber saldırı

Siber saldırıların, 27 Mayıs-01 Temmuz arasında Rusya’daki liselerde düzenlenen birleşik devlet mezuniyet sınavlarının başladığı döneme denk geldiği dikkat çekti.
‘SALDIRILAR GEÇEN SINAV SONUÇLARININ İŞLENMESİNİ ETKİLEMEDİ’
Açıklamada, “Saldırıya karşı koyma araçları devreye alındı, bu sayede serverler çalışır ve Rosobrnadzor ile kullanıcılara erişilebilir durumda kaldı. Saldırı, geçen devlet sınavının sonuçlarının işlenmesini engellemedi” ifadelerine yer verildi.
Rusya liselerindeki birleşik devlet mezuniyet sınavı, 27 Mayıs’ta coğrafya ve edebiyat sınavlarıyla başlamış, 29 Mayıs’ta matematikle devam etmişti. Dün ise mezun adayları kimya ve tarih sınavlarına katılmıştı. Rosobrnadzor’un verilerine göre sınava bu yıl toplam 750 bin kişi katılıyor.
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