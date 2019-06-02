Moskova'da evsiz kadın İsveçli bir yazar çıktı: 'Hostel teklif ettik ama kabul etmeyip sokaklara döndü'

Moskova’nın Kiev Demiryolu İstasyonu yakınında yaşayan evsiz kadının İsveçli bir yazar olduğu ortaya çıktı.

İsveç vatandaşı Mia Johansson’un şubat ayında Rusya’ya geldiği, parası bitinceye kadar bir hostelde kaldığı öğrenildi. Yaklaşık bir aydır sokakta yaşayan 58 yaşındaki kadın, kendisine kayıtsız kalmayan Moskovalıların getirdiği yemekle ayakta durduğunu anlattı.

Fransa’da bulunduğu sırada soyulduğunu, hırsızların cep telefonu, banka kartlarını ve parasını çaldığını söyleyen Johansson, bunun üzerine tüm Avrupa ve Ukrayna’yı geçerek Rusya’ya geldiğini, Baykal Gölü ve St. Petersburg’u ziyaret ettikten sonra Moskova’da kaldığını aktardı.

Rusya Göçmenler Federasyonu Başkanı Vadim Kojenov, Johansson için bir hostelde yer organize ettiği ancak kadının bu teklifi reddederek tekrar sokaklara döndüğünü açıkladı.

Sosyal medyada Mia Johansson’un 2012’de yayınlanan ve 'Tanrı hakkında eksik tartışma. Zaman Yolcusunun Günlüğü' adlı bir bilim kurgu romanı olduğuna dair bilgiler yer alıyor.