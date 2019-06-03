Peskov’dan Putin-Trump  görüşmesi açıklaması: ABD bir adım atmıyor, ama Rusya beklemeyi iyi bilir 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile ABD arasındaki sorunları çözmenin ancak iki ülkenin liderleri düzeyinde bir görüşme ile mümkün olabileceğini söyledi. ABD’nin bu yönde bi adım atmaya niyeti olmadığını belirten Peskov, Rus lider Putin’in beklemeyi iyi bilen bir ülkeyi yönettiğini vurguladı.

Russia Today’de (RT) yayınlanan SophieCo programında konuşan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme yapılmasını gerekli gördüklerini ifade etti.

Peskov “İkili gündemde liderler düzeyinde çözülmesi gerektiğini düşündüğümüz birçok stratejik sorun var. Daha düşük düzeyde bir görüşme ile bu sorunlar çözülemez. Liderler arasında bir görüşme yapılmaması mantıklı değil ve iki ülkenin de çıkarları ile bağdaşmıyor” dedi.

‘PUTİN’İN SABRI DA DENEYİMİ DE ÇOK’

Rusya’nın Trump’ın göreve gelmesinden beri ilişkilerde normalleşmeye ve Trump'ın selefi Barack Obama döneminde ilişkilere verile zararları ortadan kaldırmaya hazır olduğunu dile getirdiğini kaydeden Peskov şöyle devam etti: “Maalesef görüyoruz ki ABD şu an ileriye doğru bir adım atmaya hazır değil. Ancak Vladimir Putin’in sabrı da deneyimi de çok. Putin beklemeyi iyi bilen bir ülkeyi yönetiyor.”