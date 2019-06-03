Lavrov: Venezüella muhalefeti ‘başkalarının gücüyle’ iktidara gelebileceğini sanıyor 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kolombiyalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Moskova’nın Venezüella’ya yönelik güç kullanılmasına ve içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduğunu vurguladı. Lavrov, müdahalelerin muhalefeti ‘başkalarının gücüyle’ iktidara gelebileceği yanılsamasına soktuğunu kaydetti.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ile bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında “Güç kullanımına, Venezüella’nın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduğumuzu tekrarladık. Bu tür tehditlerle krizi çözmek imkânsız” diye konuştu.

Lavrov ayrıca bu tür tehditlerin Venezüella muhalefetinde ‘başkalarının gücüyle’ yasadışı yollardan iktidara gelebileceği yanılsaması oluşturduğunu hatırlattı.

Lavrov “Elbette bunu destekleyemeyiz ve desteklemeyeceğiz de” dedi.

'BM KURALLARI ÇERÇEVESİNDE'

Rusya’nın Venezüella’ya yönelik desteğini ne dereceye kadar arttıracağı yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, krizin Birleşmiş Milletler kuralları çerçevesinde çözülmesinden yana hareket edeceklerini vurguladı.

Lavrov, Suriye ile Venezüella krizleri arasında ne tür bir ortak nokta olduğu ve Rusya’nın bu krizlerdeki rolüne ilişkin soru karşısında da şu yanıtı verdi: “Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriyelilerin ülkelerinin geleceklerini kendilerinin belirlemesine yönelik 2254 sayılı kararının alınması için kilit rol oynadı. Bu kararla ayrıca hükümet ve muhalefetin her alanı arasında diyaloğun başlatılması öngörülüyor. Bu yaklaşım Venezüella için de gerekli."