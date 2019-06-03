Matviyenko’dan ‘Kırım Tatarları ile ilgili enformasyon ablukasını kıralım’ çağrısı

Kırım’ın Yalta bölgesinde yer alan Livadya Sarayı’nda Kırım ulusal birliklerinin liderleriyle buluşan Matviyenko, yarımadadaki Tatar nüfusunun yaşamı ile ilgili Batı ülkelerinin suni olarak oluşturduğu enformasyon ablukasını kırma çağrısı yaptı.

“Dışişleri Bakanlığı, uluslararası ilişkiler ve sürgün edilen vatandaşlardan sorumlu Devlet Komitesi ve biz, Kırım Tatarlarına buradaki tüm milliyetlerin, özellikle de Kırım Tatarlarının gerçek durumları ile ilgili rahat bir şekilde konuşabilmeleri için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), AK Parlamenter Meclisi, Avrupa Konseyi ve diğer yapılarda uluslararası platformların kurulması için gerekli koşulları oluşturmaya çalışacağız. Oluşturulan ve alevlendirilen enformasyon ablukasının kırılması çok önemli” diyen Matviyenko, ayrıca Kırım Tatarlarının kültür, spor ve eğitim alanında misyonlarla sadece Türkiye’ye değil, diasporalarının yaşadığı diğer ülkelere de gitmesine imkan tanınması gerektiğine vurgu yaptı.