Rusya, BMGK'da 'İdlib' bildirisini neden engellediğini açıkladı

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği, Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun ülkenin diğer bölgelerinden ayrı değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görüşünde olduğu için BM Güvenlik Konseyi (BMGK) bildirisini engellediğini söyledi.

Kuveyt, Almanya ve Belçika’nın sunduğu ve BMGK adına Suriye’deki taraflara ateşkesi doğrulama çağrısını içeren bildiri Rusya tarafından engellenmişti.

Rusya Daimi Temsilciliği, "Suriye’nin kuzeybatısındaki durumun ülkenin diğer bölgelerinden ayrı değerlendirilebileceği görüşüne katılmıyoruz" dedi.

Açıklamada, "Hatta Konsey’e sunulan belgede, İdlib’in Hayat Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü kontrolü altında olduğu gerçeği tamamen göz ardı edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BMGK’daki bazı ülkelerin Suriye’deki olaylara taraflı bir yaklaşım seçmesinden dolayı üzüntü yaşadıklarını dile getiren Rus Temsilcilik, "Bu sözde insani üçlü, Suriye’de yasadışı faaliyet gösteren koalisyonun Hacin veya Bağuz’u yerle bir ettiğinde endişeni ifade etmemişti. ‘Özgürleştirilen’ Rakka halen enkazlar altında" yorumunda bulundu.