Putin’den Rusya’daki Müslümanlara Ramazan Bayramı tebriği

Müslüman kuruluşların Rusya’daki toplumsal yaşamın geliştirilmesine yönelik sunduğu katkılara dikkat çeken Putin şu sözlere yer verdi: “Büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum ki Müslüman kuruluşlar dinler ve halklar arası diyaloğun gelişmesine, Rusya halklarının birleşmesine kayda değer katkılar sunuyor. Daima kararlı bir şekilde dini hoşgörüsüzlük ve aşırıcılığa karşı çıkıyor. İlgili devlet kurumları arasındaki işbirliği artıyor, hayır ve eğitim amaçlı girişimlere büyük dikkat veriliyor.”
Rus lider, Rusya’daki Müslüman toplumunun ülke yaşamında aktif olarak var olmaya; faydalı faaliyetleri ile ülkenin paha biçilemez tarihsel, kültürel ve manevi mirasının korunmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı.
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