Kremlin, 'Adamlarını çektiklerini bildirdiler' diyen Trump'ı yalanladı: Böyle bir bilgi vermedik

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kremlin’in Washington’a Venezüella’daki askeri uzmanlarını çektiği yönünde bilgilendirdiği açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir bilgi vermediklerini, Rus uzmanların çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump’ın “Rusya’nın Washington’ı adamlarının büyük kısmını Venezüella’dan çekeceği” konusunda bilgilendirdiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Peskov “Görünüşe göre bunlar gazete bilgi kaynaklarına dolaylı olarak bağlantılı. Zira resmi olarak Rusya tarafından bu konuyla ilgili resmi bir bilgi verilmedi, verilmiş olamaz da” dedi.

Rus uzmanların daha önce Venezüella’ya sevkiyatı yapılan teçhizatlara yönelik hizmetler nedeniyle orada bulunduklarını belirten Peskov “Bu süreç planlanan şekilde ilerliyor. ‘Adamlarını çekmenin’ ne anlama geldiğini de bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya bizi adamlarının büyük bir kısmını Venezüella’dan çektiği konusunda bilgilendirdi” ifadelerini kullanmıştı.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019

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