Tinder, kullanıcılarının bilgilerini Rus güvenlik servisleriyle paylaşmak zorunda kalacak

Rusya’nın telekomünikasyon denetim ajansı Roskomnadzor, çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın resmi kayıt listesine alındığını açıkladı.

Resmi ismi ‘bilgi paylaşımı sağlayıcılar listesi’ olan bu belgede adları yer alan kuruluşlar, gerekmesi hâlinde kullanıcılarının bilgilerini Rus güvenlik servisleriyle paylaşmak zorunda kalıyor. Ayrıca bu kuruluşların, kullanıcılarının kişisel bilgileri ile mesajlaşma kayıtlarını altı ay boyunca Rusya’daki sunucularda saklaması zorunlu tutuluyor.

Tinder now obliged to share data with Russia's law enforcement...



Some users accuse Roskomnadzor of:



- 'Stealing the meme'

- 'Copyright infringement'

- 'Collecting d*** pic database'



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​Bu, Rus güvenlik servislerinin sıklıkla başvurduğu bir yöntem değil. Ancak aşırıcı hareketleri engellemek için geliştirilmiş bir tedbir.

Söz konusu listede, Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank ve popüler sosyal medya sitesi VKontakte de dahil olmak üzere 175 sitenin ismi yer alıyor.

⚡ Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса Tinder в реестр организаторов распространения информации.



Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения. #Роскомнадзор #Tinder pic.twitter.com/LPOGvruC2g — Роскомнадзор (@roscomnadzor) June 3, 2019

​Tinder yetkilileri de yaptıkları açıklamada, Rus resmi makamlarının söz konusu listeye kayıt olunması yönündeki taleplerini yerine getirdikleri belirtti.

Ancak açıklamada, bunun Tinder’ın Rus hükümetiyle kullanıcılarının bilgilerini paylaştığı anlamına gelmediği kaydedildi.

Tinder’ın listeye kayıt işlemleri esnasında Rus makamlarına kullanıcılarına ilişkin herhangi bir bilgi vermediği de eklendi.