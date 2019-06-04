Çin lideri Şi Cinping Rusya’ya resmi ziyareti kapsamında Putin’le bir araya gelecek

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşakov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 5-7 Haziran’da Rusya’ya gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geleceğini ve St. Petersburg’da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılacağını belirtti.

'DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 70. YILDÖNÜMÜ'

“Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5-7 Haziran’da ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek” diyen Uşakov, ziyaretin Rusya ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü dolayısıyla bu tarihlerde yapıldığını ve Rus-Çin ilişkilerinde yılın en önemli siyasi olayı olacağını vurguladı.

“Ziyaret iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada 5 Haziran’da Moskova’da görüşmeler olacak, ardından 6-7 Haziran tarihlerinde Sayın Şi Cinping ve Çinli meslektaşlar St. Petersburg’daki Ekonomi Forumu’na katılacak” diye konuşan Uşakov, görüşmelerin önce dar formatta yapılacağı, sonrasındaysa heyetlerin katılımıyla devam edeceği bilgisini verdi.

Liderlerin ikili ilişkileri, özellikle de ticari ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesini ele alacaklarını söyleyen Uşakov, bunun yanı sıra enerji, sanayii işbirliği ve uzay gibi konularına da değinileceğini kaydetti.

İki ülke liderinin Tula bölgesinde açılacak olan Çinli otomotiv devinin ürünlerini de inceleyeceklerini belirten Uşakov, akşam programındaysa Bolşoy Tiyatrosu’nda diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlik olduğunu ifade etti.

‘LİDERLER KUZEY KORE, İRAN, VENEZÜELLA’YI VE DİĞER ULUSLARARASI MESELELERİ GÖRÜŞECEK’

Rusya lideri Vladimir Putin’in ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in yarın Kremlin’de yapacakları görüşmede güncel uluslararası konuları ele alacaklarını söyleyen Uşakov, şöyle konuştu:

“Uluslararası gündeme gelince, iki liderin görüşmesinde en güncel meselelere değinilecek. Çin’in ve Rusya’nın uluslararası meselelerin birçoğu ile ilgili görüşleri yakın, ya da tamamen örtüşüyor.”

Uşakov’un aktardığına göre Rusya ve Çin liderleri Kuzey Kore’deki durumu, İran ile nükleer anlaşmayı, Suriye’deki çözüm sürecini, Venezüella’daki durumu Asya-Pasifik bölgesindeki işbirliğini, ayrıca her iki ülkenin de ABD dahil büyük Batı devletleriyle ilişkileri görüşecek.