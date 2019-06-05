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18:17 05 Haziran 2019
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    Putin 5 Haziran 2019'da Şi'yi Kremlin'de törenle ağırlarken

    Putin'den Şi'ye: Rusya-Çin ilişkileri bugüne dek eşi benzeri görülmemiş seviyede

    © REUTERS / POOL
    Rusya
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    Kremlin Sarayı'nda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin şimdiye dek eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştığını söyledi.

    Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Şi'ye 'değerli dostum' diye hitap ederek, Çin Devlet Başkanı'nın Moskova ziyaretinin ikili ilişkiler açısından anahtar gelişmelerden biri olduğunu dile getirdi.

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    'SİZİN KATKINIZ SAYESİNDE'

    Putin şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Son yıllarda, sizin de doğrudan katılımınız sayesinde, Rusya-Çin ilişkileri, abartı olmaksızın, şimdiye dek eşi görülmemiş bir seviyeye ulaştı. En önemlisi de, eşi görülmemiş seviyedeki ilişkilerin, Rusya ile Çin halklarının işbirliğine sahne olması ve tam teşekküllü kalkınma için sahip oldukları rekabet avantajlarını kullanmasıdır."

    '100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE PLANLANANDAN ÖNCE ULAŞTIK'

    Çin Komünist Partisi
    © AFP 2019 / Wang Zhao
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    2018 sonu itibarıyla Çin'le ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi koymuş olduklarını anımsatan Rusya Devlet Başkanı, bu hedefe planlanandan önce vardıklarını, geçen sene sonu itibarıyla ticaret hacminin 108 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti. Çinli mevkidaşına bu süreçlerdeki katkısı dolayısıyla teşekkür etti.

    'SINAVLARI BAŞARIYLA GEÇTİK'

    © AFP 2019 / Mark Schiefelbein
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    Rusya ile Çin'in ulusal ve uluslararası düzeydeki değişikliklerin getirdiği sınavları başarıyla geçtiğini teyit eden Şi, şunları söyledi:

    "İlişkilerimizi adım adım tarihin en yüksek seviyesine çıkarmayı başardık. İlişkilerimizi geliştirmenin bir sınırı yok. Giderek daha da iyi olacak. Bu ziyaretin yeni ve önemli başarıları beraberinde getireceğinden eminim."

    'Şİ, SPIEF 2019'A KATILACAK'

    Programında Kremlin'deki görüşmenin ardından Bolşoy Tiyatrosu'nu ziyaret bulunan Şi, daha sonra St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF 2019) için bu kente hareket edecek.

    Wikipedia
    © AFP 2019 / John MACDOUGALL
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    YENİ KÜRESEL İŞBİRLİĞİ BİLDİRİSİNE İMZA

    Putin'in Yardımcısı Yuriy Uşakov, iki liderin küresel ortaklık ve stratejik işbirliğine ilişkin yeni bir deklarasyon imzalayacağını duyurdu.

    ÇİN'DEN YİNE PANDA DİPLOMASİSİ

    Çin heyetinin hediye olarak iki panda getirdiğini de aktaran Uşakov, pandanın Çin'in sembolü olduğunu anımsattı.

    Etiketler:
    Vladimir Putin, Şi Cinping, Çin, St. Petersburg, Kremlin, Moskova, Rusya
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