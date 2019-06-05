Yaptırımlar Rus ekonomisini durduramadı: Son 6 yıldaki en yüksek büyüme hızı elde edildi

Dünya Bankası'nın Haziran 2019 raporuna göre Rus ekonomisi, yüzde 2.3 ile son 6 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştı.
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DÜNYA KUPASI DA ETKEN
Rusya'nın ulaştığı bu rakamda, petrol fiyatlarıyla ihracat gelirlerindeki artışın yanısıra enerji projeleri ve 2018 FIFA Dünya Kupası gibi faktörler etkili oldu.
2019 KARANLIK
Dünya Bankası, Rusya için 2019'daki büyüme tahminini yüzde 1.2 olarak belirledi. Uzmanlar, petrol üretimindeki azalma, sıkı para politikası ve KDV'deki artış nedeniyle sene başından bu yana ülke ekonomisinde yavaşlama olduğunu belirtti.
SONRA AÇILIYOR
2020 ve 2021'e daha pozitif bakan uzmanlar, Rusya'nın her iki yılda yüzde 1.8 büyüyeceğini öngörüyor.
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