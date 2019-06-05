RT, Uluslararası Halid el-Hatıb Ödülleri için başvuru süresini uzattı

RT Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Anna Belkina, “Ödülümüzü savaş muhabirlerine vermemize rağmen bu öncelikle barış ödülüdür. Zira savaş muhabirinin görevi, savaşın ne kadar korkunç olduğunu anlatmak” diye açıkladı
Suriye'de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenlenen ödül, 'Uzun Video', 'Kısa Video' ve 'Metin' olmak üzere 3 kategoride verilecek.
RT ödüllerinin takdim töreni, RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in ölümünün birinci yıldönümüne denk gelen 30 Temmuz'da gerçekleşecek.
Halid el-Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.
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