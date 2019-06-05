RT, Uluslararası Halid el-Hatıb Ödülleri için başvuru süresini uzattı

Russia Today (RT) televizyonu, çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen Khaled Alkhateb Memorial Awards adlı uluslararası ödül için başvuru süresini 24 Haziran’a kadar uzattı.

Her yıl gazetecilere, çatışma alanında yaptıkları en iyi çalışmalardan dolayı Khaled Alkhateb Memorial Awards uluslararası ödül veren RT, bu yılki ödül için bugüne kadar 10’dan fazla ülkeden başvuru aldıklarını bildirdi.

RT Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Anna Belkina, “Ödülümüzü savaş muhabirlerine vermemize rağmen bu öncelikle barış ödülüdür. Zira savaş muhabirinin görevi, savaşın ne kadar korkunç olduğunu anlatmak” diye açıkladı

Suriye'de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenlenen ödül, 'Uzun Video', 'Kısa Video' ve 'Metin' olmak üzere 3 kategoride verilecek.

RT ödüllerinin takdim töreni, RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in ölümünün birinci yıldönümüne denk gelen 30 Temmuz'da gerçekleşecek.

Halid el-Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.