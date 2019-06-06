Bogdanov: Sudan'da seçimlerin yapılabilmesi için aşırılık yanlılarının dizginlenmesi gerekli

Moskova yönetiminin Sudan'daki tüm taraflarla temaslarını sürdürdüğünü belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkede seçimlerin yapılabilmesi için aşırılık yanlılarının ve provokatörlerin dizginlenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Sudan'da tüm toplumsal ve siyasi güçlerle, geçiş hükümetiyle temas halinde olduklarını belirtti.

Bogdanov, "Sudan'a giderek geçiş konseyi yöneticileri, toplumsal ve siyasi güçler ve muhalefet ile görüştüm. Ülkedeki durum son derece zor. Tüm sorunların ulusal diyalog ve seçimlerle birlikte sona erecek geçiş sürecine ilişkin oybirliğiyle alınan kararlar zemininde çözülmesinden yanayız" dedi.

Bunun için düzenin sağlanması ve seçimlere karşı çıkan aşırılık yanlılarının ve provokatörlerin dizginlenmesi gerektiğinin altını çizen Bogdanov, dış müdahalelere ve Sudan halkına dışarıdan birtakım hususların dayatılmasına karşı olduklarını vurguladı.