Putin: Uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesine ilişkin ciddi bir risk var

ABD'nin füze savunma anlaşmalarından çekilmesinin küresel güvenliği istikrarsızlaştırmaya yönelik bir adım olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası silah kontrol sisteminin çökmesi konusunda ciddi bir risk bulunduğunu ifade etti.