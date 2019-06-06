Putin’den ABD’li gazeteciye judo teklifi: İsterseniz sizi her zaman tatami’ye beklerim

Rusya lideri Vladimir Putin, kendisiyle boks ringinde karşı karşıya gelmekten bahseden ABD’li kadın gazeteciyi esprili bir şekilde judo sahasına davet etti. Rus lider şu uyarıyı yapmayı da ihmal etmedi: "Ancak sizi temin ederim ki judoda size karşı avantajlı olacağım."

Rusya Devlet Başkanı Putin ile St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında bir araya geldiği uluslararası gazetecilerinden biri arasında gündemle pek ilgisi olmayan bir diyalog yaşandı.

Bloomberg haber ajansında çalışan ABD’li kadın gazeteci Rosalind Mathieson, Tay boksu yaptığını söyledikten sonra, "Buna rağmen boks ringinde sizin karşınıza çıkmaya cesaret edebileceğime emin değilim" dedi.

Judoda siyah kuşak sahibi olan Putin gazetecinin bu sözleri karşısında, "Hepsinden önce sizinle sizinle boks ringinde karşı karşıya gelmeyi kabul etmezdim" dedi ve ekledi:

"Bunun nedeni bir kadın olmanız değil. Herkesin kendi alanında kalması gerektiğine inandığım için bunu yapmazdım. Zira ben hiçbir zaman boks yapmadım."

Rusya lideri şöyle devam etti: "Fakat isterseniz sizi her zaman tatami’ye (judo yapılan saha) beklerim, sizinle orada çalışmaya hazırım. Ancak sizi temin ederim ki judoda size karşı avantajlı olacağım."