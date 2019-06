Lavrov: ABD, Kırım'da yeniden referandum yapılmasını önerdi

RBK gazetesine demeç veren Lavrov, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Nisan 2014'te Kırım'ın kaderinin belirlenmesi için yeniden referandum yapılmasını önerdiğini anlattı.

Kerry'nin kendisine "Her şey anlaşıldı. Her şey Kırım halkının istediği gibi oldu. Ancak adalet yerini bulsun diye bir referandum daha yapın" dediğini aktaran Lavrov, "Ancak bu öneri Moskova'da yersiz bulundu. Eğer her şey anlaşıldıysa, neden insanları bir kez daha seçime gönderelim ki?" ifadelerini kullandı.

Aralarında geçen diyaloğu anlattığı için Kerry'nin kendisine darılmamasını umduğunu söyleyen Lavrov, eski mevkidaşının da aralarındaki bazı sırları kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.