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20:10 06 Haziran 2019
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    Rusya'da 'Stalin'le Seks' oyunu tartışılıyor: SSCB liderini baştan çıkarın, yaşananlar odasında kalacak

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rus bir oyun şirketi, SSCB lideri Joseph Stalin'in yer aldığı yeni bir oyunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İçeriği nedeniyle şimdiden tartışmalara yol açan 'Stalin'le Seks' isimli oyunda kullanıcılardan istenen, SSCB liderini sadomazoşist yöntemlerle baştan çıkarmaları.

    Rusya'da ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen 'Stalin'le Seks' isimli oyunun senaryosuna göre zamanda yolculuk yapıp geçmişe giden oyuncudan, 'dünya çapında üstünlük elde etmesi için' Stalin'e akıl vermesi ya da Sovyetler liderine 'gerçek aşkın ne olduğunu göstermesi' isteniyor.

    ​Meşhur siyah bıyıklarına göndermeyle oyunda bazen ‘bıyıklı adam’ olarak sözü edilen Stalin’i baştan çıkarmak içinse oyuncuya alışılmışın dışında yöntemler sunuluyor. Sözgelimi oyuncular, ‘ona cehennemin neye benzediğini göster’, ’karın boşluğuna vur’, ‘meme uçlarına elektrik ver’ ya da ‘sırtına atla’ gibi komutlar arasında seçim yapabiliyor.

    POTANSİYEL ALICIYA UYARI: ŞİDDET, ÇIPLAKLIK VE KAN İÇERİYOR

    Oyunda olayların geçeceği yer de sadece bir seçenekle sınırlı tutulmamış. Oyuncu seçimine göre Stalin’le bir sorgu odasında, Sovyet liderin kendi çalışma odasında, yatak odasında ya da ‘gizli kızıl odada’ karşı karşıya gelebiliyor.

    Bunların yanında kutusunda ise potansiyel alıcılar için oyunun ‘şiddet, çıplaklık ve kan içerdiği’ uyarısı yer alıyor.

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    Piyasaya çıkınca oyunu kesinlikle almayacak kişilerden birisi Rusya Komünist Partisi milletvekili Olga Alimova.

    Alimova, Sputnik’e açıklamasında oyunu geliştirenler için, "Herhalde hayatlarında her şeyi denemiş olmalılar ki akıllarına böyle yöntemler gelsin… O kadar iğrenç ki bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum" dedi.

    Alimova, "Tüm bunlar o denli aykırı ki bunu doktorların incelemesi gerek" diye ekledi.

    OYUN ŞİRKETİNİN SAHİBİ: STALİN’İN ODASINDA YAŞANANLAR, STALİN’İN ODASINDA KALACAK

    Josef Stalin
    © Sputnik / Shagin
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    Oyun şirketinin sahibi Georgiy Kuktenkov ise Sputnik’e demecinde, oyundaki olayların gerçek olmayan bir dünyada gerçekleştiği söyledi ve ekledi: "Oyuncunun davranışları yani yaptığı seçimler tarihin akışını değiştirmiyor. Kısaca söylemem gerekirse Stalin’in çalışma odasında yaşananlar Stalin’in çalışma odasında kalıyor."

    Kuktenkov oyunun hedef kitlesi sorulduğundaysa, "Stalin’in ismini duymuş olan insanlar ya da projeye ilgi gösteren herkes" diyor.

    RUSYA’DA YAPILAN SON KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA GÖRE STALİN, HALKIN ÇOĞU STALİN’İ OLUMLU BİR TARİHİ KİŞİLİK OLARAK GÖRÜYOR

    Josef Stalin
    © Sputnik / Sergey Pyatakov
    Rusya’da Stalin’e sempati tavan yaptı
    Stalin, ölümünün ardından neredeyse 70 yıl geçmiş olsa da dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Rusya’da da tartışmalı bir isim.

    Kimileri onun döneminde kurulan çalışma kamplarında yaşananlar gibi insan hakları ihlalleri yüzünden Stalin’i eleştiriyor. Bazıları da İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler’in yenilgiye uğratılması ve SSCB’yi sıfırdan sanayileştirmesindeki rolü nedeniyle ona sempati duyuyor.

    Rusya’da bu yıl içerisinde yapılan bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların yüzde 70’i Stalin’in ülke tarihinde olumlu bir rol oynadığını düşündüklerini söyledi. Çalışmaya katılanların yüzde 19’u ise Stalin’in ‘iyilikten çok kötülük yaptığı’ görüşünü dile getirdi.

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    Etiketler:
    Rusya Komünist Partisi, Seks, Oyun, Joseph Stalin, SSCB, Rusya
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