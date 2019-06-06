'Ankara, Moskova ve Tahran, Suriye’deki koordinasyonu güçlendirmekte kararlı'

Rus diplomat, "Üç garantör ülkenin de işbirliğini güçlendirme ve sürdürme konusunda net bir şekilde kararlı olduğunu doğruladığını kaydetmek çok önemli" diye ekledi.
Ankara, Moskova ve Tahran’ın Suriye çözümüyle ilgili koordinasyonu güçlendirmekte kararlı olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ancak üçlü zirve tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.
Rus diplomat, "Üç garantör ülkenin de işbirliğini güçlendirme ve sürdürme konusunda net bir şekilde kararlı olduğunu doğruladığını kaydetmek çok önemli" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)