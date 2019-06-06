'Ankara, Moskova ve Tahran, Suriye’deki koordinasyonu güçlendirmekte kararlı'

Ankara, Moskova ve Tahran’ın Suriye çözümüyle ilgili koordinasyonu güçlendirmekte kararlı olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ancak üçlü zirve tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, "Düzenli olarak zirveler yapılıyor. Sıradaki zirve Türkiye’de yapılmalı. Henüz Türk arkadaşlarımız, zirvenin olacağını doğruluyor ama somut tarih yok” diye konuştu.

Rus diplomat, "Üç garantör ülkenin de işbirliğini güçlendirme ve sürdürme konusunda net bir şekilde kararlı olduğunu doğruladığını kaydetmek çok önemli" diye ekledi.